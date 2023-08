Морская боевая игра Victory at Sea: Atlantic получила новый трейлер ©

Evil Twin Artworks, разработчики серии Victory At Sea, представили новый трейлер Victory At Sea Atlantic. Эта последняя часть франшизы от создателей Victory At Sea Pacific и Victory At Sea Ironclad обещает захватывающую морскую войну в бурных водах Атлантики во время Второй мировой войны.

В Victory At Sea Atlantic игроки будут командовать собственным флотом, отправляясь в эпические морские сражения, которые простираются от ледяной Арктики до кишащих подводными лодками вод, доставляющих важные грузы из Северной Америки в Великобританию. Имея в своем распоряжении обширный арсенал кораблей, самолетов и подводных лодок, каждая из которых может похвастаться уникальными сильными и слабыми сторонами, игроки должны умело разрабатывать стратегию и использовать свои корабли, чтобы перехитрить и одолеть своих противников.

В качестве командиров игроки погрузятся в захватывающую кампанию, в которой управление ресурсами, строительство и модернизация территорий, а также шпионаж против вражеских наций имеют решающее значение для успеха. Каждое принятое решение будет иметь далеко идущие последствия, заставляя игроков сбалансировать краткосрочные выгоды с долгосрочными целями.

Благодаря впечатляющей графике, реалистичной физике и исторически точным кораблям, Victory At Sea Atlantic предлагает аутентичный морской опыт Второй мировой войны, который оставит игроков очарованными величием морских сражений.

Отправляясь в коварные моря, игроки бросят вызов опасностям штормов, поскольку Victory At Sea Atlantic представляет революционную систему погоды, которая влияет на видимость и боевую тактику. Окружающая среда оживает с высокими волнами, кораблями, мощно бороздящими воду, подводными лодками, резко всплывающими на поверхность, и ночными сражениями.