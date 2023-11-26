Представлен список легендарных кораблей, которые появятся в Victory at Sea Atlantic

Evil Twin Artworks сообщила о включении в проект шести знаковых кораблей, которые будут плавать по бурным водам Victory at Sea Atlantic. Эти корабли, каждый из которых имеет свою уникальную историю и стратегическое значение, изменят представление о морской войне в этой долгожданной игре.

Адмирал Хиппер

Тяжелый крейсер, известный своей скоростью и универсальностью, «Адмирал Хиппер» занимает центральное место. Командуйте морем с помощью этого грозного военного корабля, готового участвовать в эпических морских сражениях.

Эмиль Бертен

Изящный и элегантный французский легкий крейсер «Эмиль Бертен» привносит в флот нотку утонченности. Благодаря скорости, которая является его союзником, он обещает обойти противников и перехитрить их.

Эри

Канонерская лодка ВМС США «Эри» хоть и небольшая по размеру, но обладает огромной мощью. Приготовьтесь к смелым маневрам и напряженным сражениям, путешествуя по морям с помощью этого мощного корабля.

Граф Цеппелин

«Граф Цеппелин» — немецкий авианосец, господствующий как на море, так и в воздухе. Запускайте самолеты и устанавливайте превосходство в воздухе в игре Victory at Sea Atlantic.

Королева Елизавета

Класс «Королева Елизавета», величественный символ военно-морской доблести, украшает игру. Не останавливаясь на версии Первой мировой войны, Victory at Sea Atlantic представит переоборудованные версии времен Второй мировой войны, приносящие королевскую мощь в открытое море.

Варспайт

Легендарный британский линкор Варспайт вступает в бой с легендарной историей. Управляйте этим судном и перепишите историю военно-морского флота в сражениях эпического масштаба.

Джеймс Кэрролл, директор Evil Twin Artworks, выразил восхищение разнообразием и историческим значением кораблей.

«Каждый корабль привносит в игру уникальный колорит, позволяя игрокам создавать свое военно-морское наследие. От тяжелых крейсеров до культовых линкоров, Victory at Sea Atlantic обещает беспрецедентную военно-морскую одиссею».

Включение этих знаковых кораблей является результатом сотрудничества с игровым сообществом, чей вклад продолжает формировать серию Victory at Sea.