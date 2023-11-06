Разработчики Victory at Sea Atlantic показали корабли RMS Queen Elizabeth и RMS Queen Mary, запрошенные сообществом

Компания Evil Twin Artworks объявила о приеме предложений по кораблям для Victory At Sea Atlantic, и Джеймс Кэрролл, генеральный директор Evil Twin Artworks, сказал следующее по поводу отклика:
«Наше преданное сообщество адмиралов уже давно является источником вдохновения, разделяя свою глубокую признательность по истории военно-морского флота. В ответ на их предложения и в знак признательности за их неоценимый вклад мы с гордостью представляем два знаковых корабля Victory at Sea Atlantic: RMS Queen Elizabeth и RMS Queen Mary. Эти предложения были очень интересными, поскольку, будучи переоборудованными военными кораблями, они также дали нам возможность разработать механику боевых кораблей».
Во время Второй мировой войны судно RMS Queen Elizabeth претерпело значительные изменения. Известный своим богатством как океанский лайнер, он был перепрофилирован в военный корабль, совершив множество трансатлантических переходов. Размер, скорость и защитные качества сделали его жизненно важным активом в военных действиях, доставляя тысячи солдат к местам назначения.
Еще одно морское чудо, RMS Queen Mary, получило прозвище «Серый призрак» из-за впечатляющей скорости и маневренности уклонения. Его тоже переоборудовали в военный корабль, известный перевозкой войск, сановников и даже военнопленных. Его манёвренность и стратегическое значение принесли ему выдающееся место во время конфликта.
«Это захватывающее дополнение к Victory at Sea Atlantic — это только начало, в раннем доступе появится еще больше кораблей, и помните, что мы прислушиваемся к мнению сообщества», — сказал Джеймс Кэрролл. «Ваши знания и энтузиазм сыграли важную роль в формировании серии Victory at Sea, создавая аутентичный и захватывающий опыт. Мы благодарны за вашу постоянную поддержку и будем продолжать работать над улучшением вашего игрового опыта. Продолжая составлять карту вод Victory at Sea Atlantic, мы благодарим вас за ваш неоценимый вклад. Преданность нашего сообщества — вот что делает эту игру по-настоящему особенной».
Олимпик надо было сделать)))