Стратегия Victory At Sea Atlantic получила обновление с новой кампанией стран Оси

Evil Twin Artworks объявила о последнем крупном обновлении для Victory At Sea Atlantic, представляющем долгожданную кампанию Оси. Игроки теперь могут взять на себя роль стран Оси, стремясь остановить жизненно важные конвои с ресурсами, направляющиеся в Великобританию. Victory At Sea Atlantic в настоящее время находится в раннем доступе и доступна на платформах Steam, Epic и GOG.
Victory At Sea Atlantic пленила игроков своей исторически достоверной морской войной, а кампания Оси добавляет совершенно новое измерение стратегии и азарта. В этой кампании игрокам предстоит освоить тактику сил Оси, используя подводные лодки, самолеты и надводные корабли для перехвата и прерывания линий снабжения союзников через опасный Атлантический океан.
Основные особенности кампании Оси:
- Играйте за державы Оси: испытайте острые ощущения от командования немецкими Кригсмарине в попытке доминировать в Атлантике.
- Перехват ресурсов: участвуйте в стратегических операциях по прерыванию и уничтожению конвоев союзников, отрезая важные поставки в Великобританию.
- Расширенная подводная война: используйте подводные лодки по максимуму, применяя скрытность и хитрость, чтобы перехитрить противника.
- Динамичный игровой процесс: адаптируйтесь к меняющимся тактическим сценариям с постоянно меняющимися погодными условиями и непредсказуемым характером морской войны.
- Улучшенное погружение: новая кампания привносит в игру новый взгляд с подробным историческим фоном и целями, основанными на реальных событиях Второй мировой войны.