Демоверсия исторической стратегии "Знамя Победы" выйдет 29 сентября в Steam

Историческая стратегия в реальном времени «Знамя Победы» получит демоверсию 29 сентября. Игра позволяет командовать войсками и в любой момент брать под прямое управление любого юнита — от пехотинца до танка. События охватывают ключевые вехи Второй мировой, начиная с 1941 года на Восточном фронте.

В демоверсии игроков ждут сценарная миссия о первых месяцах вторжения нацистской Германии в Советский Союз и реиграбельный режим «Захват», где нужно занимать ключевые позиции, добывать ресурсы, вызывать подкрепления и готовиться к контратаке противника. Доступно более 20 видов играбельных юнитов, включая пехотинцев, медиков, снайперов, разведчиков и бронетехнику.

На поле боя можно возводить укрепления — траншеи, мешки с песком, мины и противотанковые заграждения. Среди тактических механик: ремонт и захват вражеской техники, выбор строя юнитов, лечение раненых, подбор трофейного стрелкового оружия и управление инвентарём бойцов. Также предусмотрены переносные орудия, бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и авиационная поддержка.

Ключевая особенность проекта — моментальное переключение между стратегическим режимом и управлением от третьего лица. Игрок может контролировать целый отряд или отдельных бойцов и напрямую влиять на исход сражения. Карты детализированы под каждый режим и воссоздают узнаваемое окружение Восточного фронта. У каждого бойца собственный инвентарь: оружие, аптечки, гранаты и другие предметы можно подбирать, хранить и использовать.