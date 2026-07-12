Из штаба на передовую: новый геймплей отечественной RTS "Знамя победы" с управлением от третьего лица

Разработчик амбициозной отечественной стратегии «Знамя победы» опубликовал свежую демонстрацию игрового процесса. В ролике без монтажных склеек показали главную фишку проекта: возможность в любой момент переключиться с классического стратегического управления на прямой контроль конкретного бойца или техники от третьего лица.



Игра успешно совмещает два совершенно разных жанра. В рамках одного боя пользователь может сначала отдавать приказы отрядам с высоты птичьего полета, а затем мгновенно взять под личный контроль снайпера для точечного выстрела, заняться строительством укреплений или лично сесть за зенитное орудие, чтобы сбить вражеский самолет. Переключение между режимами происходит мгновенно, без пауз и переходов через меню.

Особое внимание авторы уделяют исторической достоверности и тактической глубине. В недавнем дневнике разработчик рассказал об эффективном использовании легкого танка Т-38. Эта машина не отличается мощной броней, но за счет маневренности открывает новые возможности на поле боя: скрытную разведку, быстрый обход вражеских позиций с фланга и неожиданную поддержку пехоты там, где противник этого не ждет.

Точной даты выхода у «Знамени победы» пока нет. Проект уже можно добавить в список желаемого на площадках Steam и VK Play.