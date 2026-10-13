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Знамя победы Зима 2026
Экшен, Стратегия, Шутер, Инди, RTS, Тактика, От третьего лица
5.6 51 оценка

Вышло бесплатное демо российской стратегии "Знамя Победы"

Serious Ash Serious Ash

Историческая RTS, посвященная сражениям Второй мировой войны

HeroCraft и Peresvet выпустили в Steam бесплатную демоверсию стратегии в реальном времени под названием «Знамя Победы». В ближайшее время пробник также станет доступен на платформе VK Play. В игре есть русские субтитры.

В демоверсии можно переключаться из режима RTS на прямое управление любыми наземными юнитами. Также доступна сценарная миссия, основанная на исторических боях в районе деревни Буйничи в июле 1941 года.

Помимо этого, в пробной версии «Знамя Победы» представлен режим «Захват», в котором нужно на время отбить, занять и удержать позиции. Игрокам доступны более 20 типов управляемых юнитов, включая бронетехнику, миномёты, пулемёты и противотанковые орудия.

Демоверсия также позволяет строить оборонительные сооружения и использует набор игровых механик: лечение, ремонт, управление инвентарем и вызов авиационной либо артиллерийской поддержки.

«Знамя Победы» — историческая RTS, посвященная сражениям Второй мировой войны. Проект сочетает масштабное тактическое планирование с динамичным экшеном от третьего лица, позволяя игрокам лично участвовать в ключевых эпизодах боя.

ПК 3
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