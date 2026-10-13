Вышло бесплатное демо российской стратегии "Знамя Победы"

Историческая RTS, посвященная сражениям Второй мировой войны

HeroCraft и Peresvet выпустили в Steam бесплатную демоверсию стратегии в реальном времени под названием «Знамя Победы». В ближайшее время пробник также станет доступен на платформе VK Play. В игре есть русские субтитры.

В демоверсии можно переключаться из режима RTS на прямое управление любыми наземными юнитами. Также доступна сценарная миссия, основанная на исторических боях в районе деревни Буйничи в июле 1941 года.

Помимо этого, в пробной версии «Знамя Победы» представлен режим «Захват», в котором нужно на время отбить, занять и удержать позиции. Игрокам доступны более 20 типов управляемых юнитов, включая бронетехнику, миномёты, пулемёты и противотанковые орудия.

Демоверсия также позволяет строить оборонительные сооружения и использует набор игровых механик: лечение, ремонт, управление инвентарем и вызов авиационной либо артиллерийской поддержки.

«Знамя Победы» — историческая RTS, посвященная сражениям Второй мировой войны. Проект сочетает масштабное тактическое планирование с динамичным экшеном от третьего лица, позволяя игрокам лично участвовать в ключевых эпизодах боя.