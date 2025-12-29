Сюрреалистическая головоломка Viewfinder стала новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store

Epic Games Store представил новую бесплатную игру к праздничному сезону: сюрреалистическую головоломку Viewfinder, которую вы можете добавить в свою библиотеку до 19:00 МСК 30 декабря. У вас есть всего 24 часа, чтобы получить игру и добавить её в свою библиотеку, так как Epic Games Store.
Viewfinder — это головоломка, в которой нужно преобразовывать мир с помощью сделанных фотографий и манипулировать перспективой. Игра также выделяется сочетанием различных художественных стилей, что придаёт ей сюрреалистический оттенок.
Измените восприятие, переосмыслите реальность и преобразуйте мир вокруг себя с помощью камеры Polaroid. Viewfinder — это новая однопользовательская игра, предлагающая часы захватывающего и увлекательного времяпрепровождения, пока вы разгадываете оставленные тайны.
Да уж. Не такой халявы мы все ожидали))
А ни кто и не обещал чего то прям стоящего по типу Red Dead Redemption
В прошлом году, мне так кажется, что дорогих проектов было больше.
В целом, они раздают игры, которые имеют скромные или вообще никакие продажи. Однако Хогвартс Легаси сюда не вписывается.
Игра как головоломка - кал. Как эдвечна на вечерок - сойдёт.
Выглядит занятнее Superliminal и лишь на процент ниже рейтинг в стиме.
Выглядит да, я тоже так думал, но по факту нет. 90% головоломок сделано для игроков в фортнайт. Капчу в интернете проходил? Вот тут примерно такая же сложность. Остальные 10% хоть что-то их себя представляют, но местами там душиловка начинается как в The Rise of the Golden Idol или Quern - т.е. думать нужно настолько, что буквально нужно понять, как мыслит другой человек.
не, ну красавцы, уже движение вверх, раздают не кал калыч, а просто кал!
Марок?
По слитому списку у нас вообще сегодня Detroit: Become Human а завтра вообще Mortal Kombat 11 а 31 числа Red Dead Redemption 2
Стоит сказать что ни одна игра из слитого списка в точку не попала
Так что не стройте ожидания
Да это уже было понятно фейк чьи то влажные фантазии, особенно смешно смотреть на RDR 2 игра хорошо продаётся по сей день и им нет смысла её отдавать за даром.
Ну не шедевр в стиме такая игра стоит 300 деревянных.
В этот раз они начали с дорогой игры в отличии от прошлого года, похоже это и был новогодний подарок.