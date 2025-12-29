Сюрреалистическая головоломка Viewfinder стала новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store

Epic Games Store представил новую бесплатную игру к праздничному сезону: сюрреалистическую головоломку Viewfinder, которую вы можете добавить в свою библиотеку до 19:00 МСК 30 декабря. У вас есть всего 24 часа, чтобы получить игру и добавить её в свою библиотеку, так как Epic Games Store.

Viewfinder — это головоломка, в которой нужно преобразовывать мир с помощью сделанных фотографий и манипулировать перспективой. Игра также выделяется сочетанием различных художественных стилей, что придаёт ей сюрреалистический оттенок.

Измените восприятие, переосмыслите реальность и преобразуйте мир вокруг себя с помощью камеры Polaroid. Viewfinder — это новая однопользовательская игра, предлагающая часы захватывающего и увлекательного времяпрепровождения, пока вы разгадываете оставленные тайны.