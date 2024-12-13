Найдите свой путь в Асгард: анонсирован симулятор создания династии в скандинавском сеттинге Vikings Dynasty

Польская команда разработчиков Digital Daredevils и немецкий издатель Toplitz Productions анонсировали Vikings Dynasty, выход которой запланирован на конец 2025 года.

Новая часть франшизы проверит ваши навыки выживания, строительства деревень и управления ресурсами на фоне прекрасного, но внушительного фона фьордов, крутых скал, пышных зелёных лесов и плодородных сельскохозяйственных угодий, которые только и ждут, чтобы их возделывали.

Хотя исследование, разорение и грабежи обычно ассоциируются с культурой викингов и их легендарным статусом воинственных странников, их семейные ценности практически не имеют себе равных. После того, как ваш корабль потерпит крушение на изрезанном побережье, вы обнаружите себя потерянным в большом архипелаге. Защищайте свою жизнь от стихий и самой природы с её постоянно меняющейся средой и постройте новый дом для себя и других выживших на прекрасном фоне фьордов и лесов.

Докажите, что вы мастер строительства деревни, когда вы возьмёте на себя роль ярла, чтобы спланировать и осуществить расширение своей деревни и распределить рабочую силу или ресурсы. Погрузитесь в захватывающий открытый мир с атмосферными пейзажами и историческими вдохновлёнными обстановками, когда вы отправитесь в экспедиции, охотитесь за добычей или станете искусным рыбаком. Орудуйте молотом так же искусно, как топор, когда вы намереваетесь стать мастером-ремесленником или мастерицей, когда вы начнёте строить свой собственный корабль, прежде чем отправиться в плавание, чтобы открыть неизведанные территории, новые богатые ресурсами берега или легендарное сокровище. Просите богов обрести блага и раскрыть секрет вашего наследия, пока вы исследуете архипелаг, охватывающий более 30 км².

Vikings Dynasty выйдет в раннем доступе на ПК в конце 2025 года.