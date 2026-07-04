Недавно состоялся анонс необычного симулятора выживания Village 51 с ночной обороной от пришельцев

Недавно был анонсирован новый амбициозный проект под названием Village 51, страница которого уже появилась в цифровом магазине Steam. Игра предлагает пользователям отправиться в тихий провинциальный городок образца пятидесятых годов прошлого века, скрывающий под своей поверхностью масштабный научно-фантастический заговор. Сюжетная завязка строится вокруг главного героя по имени Кевин, чей мирный быт переворачивается с ног на голову из-за правительственных секретов и внезапного возвращения пришельцев за своими украденными технологиями.

Игровой процесс разделен на две абсолютно противоположные по настроению фазы, сменяющие друг друга в зависимости от времени суток. Днем проект представляет собой медитативный симулятор фермы с видом от первого лица, где геймеры могут спокойно выращивать урожай, торговать, нанимать рабочих и разводить животных с помощью продвинутой системы генетических признаков. Однако с наступлением темноты атмосфера резко меняется, и игра превращается в хардкорный шутер, заставляя оборонять свои владения от волн агрессивных инопланетных существ.

Для успешного выживания пользователям придется грамотно распоряжаться дневными ресурсами, инвестируя заработанные деньги в строительство оборонительных турелей, ловушек и улучшение личного огнестрельного оружия. Помимо защиты собственного огорода, игроки смогут исследовать открытый мир на пикапе, совершать вылазки в заброшенные бункеры, зачищать шахты и воровать транспорт у местных рейдеров. Проходить эту научно-фантастическую историю можно будет как в одиночном режиме, так и в полноценном кооперативе в компании верных друзей.

На текущий момент у проекта нет точной даты полноценного релиза, но все желающие уже могут добавить выживалку в список желаемого на ПК. Разработчики также подтвердили, что помимо ПК планируют выпустить игру на консолях Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Подобное сочетание уютного обустройства базы и напряженных ночных перестрелок обещает подарить сообществу крайне самобытный игровой опыт.