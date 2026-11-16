Хоррор-ферма Village in the Shade помогла Nippon Ichi Software выйти из убытков

Nippon Ichi Software завершила первую половину 2026 финансового года с операционной прибылью в 698 млн иен (около $4,37 млн). За аналогичный период прошлого года компания отчитывалась об убытке примерно в $2,01 млн. Выручка за полгода выросла на 159,4%, а одним из главных факторов улучшения финансовых показателей стал успех хоррор-симулятора Village in the Shade.

Игра вышла в Японии в июле и превзошла ожидания самой компании. К концу сентября её продажи на домашнем рынке превысили 250 тысяч копий. При этом глобальная версия появилась только в октябре, поэтому её результаты ещё не попали в опубликованную финансовую отчётность.

В сентябре к линейке релизов Nippon Ichi Software также присоединился двухмерный платформер GOBBLE. Дополнительный вклад в доходы внесли продажи игр и дополнений через PSN и другие цифровые магазины, а также локализация проектов для рынков Северной Америки, Европы и Азии.

Ещё в августе Nippon Ichi Software повысила прогноз годовой прибыли, сославшись на стабильный спрос на Village in the Shade после запуска. Теперь результаты за первое полугодие показывают, насколько важным для компании оказался этот релиз: мрачная история о сельской жизни не только нашла свою аудиторию, но и помогла издателю вернуться к операционной прибыльности.