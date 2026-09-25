Создатели Village in the Shade превратили идеи аниме "Мой сосед Тоторо" в мрачный аналог триллера "Солнцестояние"

На игровой выставке PAX West 2026 у выставочного стенда издательства NIS America авторы готовящегося гибридного проекта Village in the Shade подробно раскрыли фундаментальные источники вдохновения своего необычного тайтла. Геймдиректор и ведущий сценарист Ю Мизоками вместе с продюсером Мио Кацуматой объяснили, каким образом уютная пасторальная эстетика японской деревни трансформировалась в давящий фолк-хоррор о выживании среди враждебных традиций.

В основу концепции легло переосмысление романтизированного образа сельской жизни в Японии, широко популяризированного анимационными фильмами студии Ghibli. Создатели обратили внимание на классическую ленту "Мой сосед Тоторо" режиссера Хаяо Миядзаки, где переезд семьи в провинцию преподносится как идиллическое соприкосновение с добродушными духами природы. Авторы Village in the Shade решили вывернуть этот образ наизнанку, задавшись вопросом о том, что произошло бы с героинями, окажись сказочный хранитель леса кровожадным и опасным монстром.

Если объяснять иностранной аудитории, то представьте деревню Хорга из фильма "Солнцестояние". Суть задумки заключалась в создании симулятора жизни, где человеку приходится изо дня в день существовать внутри закрытой общины со специфическими обычаями.

- Ю Мизоками, геймдиректор и сценарист

Вторым ключевым ориентиром для сценаристов послужила община сектантов из знаменитого психологического триллера "Солнцестояние" Ари Астера. Горное поселение Кагацу, где разворачиваются события игры, встречает заблудившегося протагониста подчеркнутой отчужденностью старожилов, архаичными запретами и жестким комендантским часом. За внешней открытостью местных жителей скрывается пугающая система табу, а попытки покинуть границы деревни или заговорить с чужаками воспринимаются поселенцами как тяжкое преступление.

Жанровый дуализм напрямую отразился на игровом процессе, разделенном в пропорции 80 к 20 процентам. В светлое время суток проект функционирует как аутентичный симулятор фермера, предлагая обрабатывать землю, сажать овощи, ремонтировать дом и ухаживать за хозяйством с помощью аутентичных японских инструментов. С наступлением сумерек любая оплошность или нарушение установленных правил провоцирует появление агрессивных ёкаев, превращая рутинную жизнь в напряженную борьбу за выживание.

Бестиарий игры насчитывает 4 или 5 ключевых сюжетных созданий высшего ранга и от 20 до 30 разновидностей бродячих духов, патрулирующих улицы в темное время суток. Чтобы не отпугивать пользователей, пришедших исключительно ради медитативного ухода за грядками, авторы внедрили специальный режим мирной жизни, полностью отключающий появление монстров и мистические нападения.

На внутреннем японском рынке, где релиз состоялся 30 июля 2026 года, игра уже разошлась тиражом свыше 200 тыс. копий, причем аудитория высоко оценила именно сюжетную интригу и тяжелую атмосферу тайны. Общемировой запуск Village in the Shade на персональных компьютерах, консолях PlayStation 5, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2 запланирован на 27 октября 2026 года.