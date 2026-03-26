Уют с привкусом ужаса: создатели Disgaea везут на Запад мрачный "фермерский" симулятор Village in the Shade

Студия Nippon Ichi Software подтвердила западный релиз необычного симулятора Village in the Shade, ранее известного в Японии как Honogurashi no Niwa. Игра выйдет на ПК и консолях уже этой осенью.

На первый взгляд проект напоминает уютные фермерские хиты вроде Stardew Valley: игрокам предстоит выращивать урожай, обустраивать дом и знакомиться с жителями живописной деревни Кагацу. Мир оформлен в тёплой рисованной стилистике, а геймплей предлагает спокойные занятия — от прогулок у ручья до общения с соседями.

Однако за идиллией скрывается нечто зловещее. В трейлере атмосфера резко меняется: ночью один из персонажей сталкивается с таинственным существом, намекая на мрачную сторону деревни. Разработчики прямо предупреждают — раскрывать тайны Кагацу стоит «на свой страх и риск».

Такое сочетание уюта и хоррора уже сравнивают с Dredge, где спокойствие постепенно уступает месту тревоге. Village in the Shade делает ставку на этот контраст, обещая не только расслабляющий геймплей, но и глубокую, пугающую историю.