Village in the Shade получила трейлер к мировому релизу

Nippon Ichi Software и NIS America представили новый трейлер Village in the Shade — необычного симулятора фермерской жизни с элементами психологического хоррора. Ролик показывает повседневность японской горной деревни Кагатсу, где спокойная сельская жизнь скрывает мрачные тайны.

Игрокам предстоит обустраивать собственный дом, выращивать урожай, разводить животных, рыбачить, охотиться и знакомиться с местными жителями. Однако в деревне действуют восемь правил, которые нельзя нарушать. Например, запрещено разговаривать с незнакомцами, покидать поселение и выходить на улицу ночью. Нарушение запретов может привести к встрече с потусторонними существами.

Для тех, кто предпочитает спокойное фермерство, предусмотрен режим Village in the Sunshine. В нём правила невозможно нарушить, поэтому игроки смогут заниматься хозяйством без хоррор-событий.

Village in the Shade уже доступна на PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК в Steam. Западный релиз состоялся 27 октября 2026 года.