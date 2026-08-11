Village in the Shade выйдет на Западе 27 октября - спокойная деревенская жизнь с правилами, которые лучше не нарушать

Симулятор сельской жизни Village in the Shade доберётся до западных игроков 27 октября. Издатель NIS America объявил, что игра выйдет на PlayStation 5, Switch 2, Switch и ПК через Steam. В Японии и других странах Азии проект появился 30 июля и уже успел показать неплохой старт: только в Японии совокупные физические продажи и цифровые загрузки превысили 100 тысяч экземпляров.

Действие Village in the Shade разворачивается в Кагацу — небольшой японской горной деревушке, где игроку предстоит выращивать урожай, обустраивать собственный дом, рыбачить, охотиться и знакомиться с местными жителями. На первый взгляд всё это выглядит как классический уютный симулятор фермерской жизни с фестивалями, цветением сакуры и неспешными прогулками.

Однако у Кагацу есть несколько правил, которые заметно меняют настроение игры: нельзя разговаривать с незнакомцами, покидать деревню и, самое главное, выходить на улицу ночью. Разработчики предлагают игрокам самостоятельно решить, насколько строго они готовы соблюдать эти ограничения.

Для тех, кто предпочитает исключительно спокойный игровой процесс, предусмотрен режим «Деревня под солнцем». В нём нарушение правил невозможно, поэтому игроки смогут сосредоточиться на фермерстве, рыбалке, охоте, строительстве и украшении дома, не сталкиваясь с более тревожной стороной Кагацу.

В обычном режиме ситуация значительно интереснее. Игрок сможет самостоятельно исследовать тайны деревни и попытаться выяснить, что скрывается за установленными запретами. Таким образом, Village in the Shade постепенно выходит за рамки привычного фермерского симулятора, предлагая противопоставить беззаботную сельскую жизнь любопытству и желанию узнать больше.

Развивать предстоит не только ферму, но и собственный дом. Мебель можно покупать в городе, а заборы и другие предметы — создавать из собранных ресурсов. Параллельно игрокам доступны традиционные японские фестивали и сезонные события, включая летний праздник и любование цветущей сакурой.

Для западного релиза также подготовлено ограниченное издание стоимостью 89,99 доллара. В его состав входят коллекционный бокс, артбук, оригинальный саундтрек, акриловая подставка, пять эмалевых значков и набор наклеек.

Village in the Shade выйдет на Западе 27 октября для PlayStation 5, Switch 2, Switch и ПК. И, судя по концепции игры, главное решение игрока будет заключаться не в том, что посадить на ферме, а в том, насколько далеко он готов зайти ради раскрытия секретов Кагацу.