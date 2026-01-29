Первый взгляд на Villion: Code - школьную RPG от соавтора Persona

Compile Heart представила первый полноценный трейлер Villion: Code — новой «школьной RPG», создаваемой при участии Кодзи Окады, соавтора серий Megami Tensei и Persona. Проект отправит игроков в недалёкое будущее, где человечество оказалось на грани вымирания из-за таинственного катаклизма.

События разворачиваются в Академическом городе исследований устойчивости Адхван, построенном для борьбы с глобальной угрозой. В один момент город оказывается изолирован загадочным «пузырём», а на улицах начинают появляться чудовищные существа GEM. Группа студентов, включая главного героя, объединяется в отряд ADHVAN REBS, чтобы выяснить причину происходящего и найти выход из ловушки.

Игрокам предстоит познакомиться с разношёрстной командой персонажей — от лучшего друга протагониста Сусхиро до косплеерши Анастасии и саркастичного Оливера. Геймплей сочетает скоростные бои в реальном времени с тактическими элементами и активной кооперацией между героями. Особую роль играют «Геномные Руки» — мутировавшие конечности, превращающиеся в оружие и позволяющие менять стиль боя на лету. Дополняют систему сражений парирования, контратаки и возможность скольжения по стенам для внезапных атак.

Релиз Villion: Code в Японии состоится 25 мая на PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и Nintendo