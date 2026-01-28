Villion: Code - новая игра от соавтора Persona выйдет в мае и отправит игроков в школу будущего

Compile Heart и геймдизайнер Кодзи Окада, соавтор серий Megami Tensei и Persona, официально представили свою новую игру. Проект получил название Villion: Code и выйдет в Японии 25 мая. Полноценный анонс состоялся на страницах журнала Weekly Famitsu после тизерной кампании, стартовавшей в середине января.

Действие Villion: Code разворачивается в университетском городке будущего, построенном на летающем острове. Главному герою предстоит исследовать это необычное место, где преподаватели и студенты превратились в мутировавших монстров. Несмотря на футуристический антураж, игра сохраняет узнаваемый «школьный» сеттинг, хорошо знакомый поклонникам прошлых работ Окады.

Среди ключевых особенностей — процедурно генерируемые трубообразные подземелья без потолка, позволяющие свободно перемещаться в любом направлении, а также быстрая боевая система в реальном времени.

Пока Villion: Code заявлена только для японского рынка. Игра выйдет на PS5, PS4 и обеих версиях Nintendo Switch, а цена стандартного издания составит около 60 долларов. Новых геймплейных материалов разработчики пока не показали.