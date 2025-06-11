"Благослови корейский геймдев": игроки в восторге от тестовой версии Vindictus: Defying Fate и физики груди в игре

В рамках июньского фестиваля Steam Next Fest на ПК вышла демоверсия одного из самых ожидаемых экшенов года — Vindictus: Defying Fate от южнокорейской студии NEXON. В отличие от ранних плейтестов, текущая сборка включает практически все ключевые функции: полноценный редактор персонажа, основные боевые механики и доступ к первичным локациям. Это позволило игрокам сформировать гораздо более полное впечатление об игре — и они его не сдержали.
Соцсети и форумы буквально взорвались от восторгов. Особенно бурно обсуждают детально проработанную физику груди, ставшую настоящей визитной карточкой демоверсии. Один из пользователей Steam с иронией отметил: «Jiggle physics are… AMAZING», а другой добавил, что «анимация груди в Vindictus DF — это эталон, по сравнению с которым физика в The First Descendant выглядит пародией».
Разработчики не отрицают своего акцента на визуальной составляющей: по их словам, они создали «самую проработанную физику груди в истории видеоигр». И, судя по откликам, это заявление не воспринимается как шутка. Вирусно распространившиеся кадры из редактора персонажа и внутриигровых сцен с эффектной броней и откровенными нарядами (в том числе, как видно на изображении выше) закрепили за игрой репутацию «визуального пиршества».
Однако за яркой обложкой скрываются и проблемы. Несмотря на море хвалебных слов в соцсетях и восторженные обзоры вроде:
Это не просто переиздание Vindictus. Это совершенно новая ARPG с хардкорными механиками и атмосферой скандинавской мифологии.
…в самих отзывах в Steam тональность куда менее однозначна. Пользователи активно жалуются на технические сбои: нестабильное соединение, вылеты и серьёзные проблемы с оптимизацией, особенно на средних и слабых системах. Наиболее частые жалобы поступают от игроков из Европы и России — при том, что азиатский и американский регионы, судя по всему, не испытывают серьёзных затруднений с подключением.
Для нас, европейцев, подключение часто рвётся, особенно при запуске миссий. Азиатам — видимо, отдельный сервер и VIP-доступ.
— жалуется один из комментаторов.
Тем не менее, для тех, кто прошёл через технические трудности, игра уже сейчас воспринимается как наследник хардкорного PvE-геймплея оригинального Vindictus: динамичные сражения, сложные боссы, разрушаемые части тел, добыча и крафт уникального снаряжения — всё это вызывает стойкую ассоциацию с эпохой первых рейд-экшенов начала 2010-х. Отмечается и более глубокий сюжет, чем ожидалось: даже в демоверсии присутствует эмоциональная завязка и драматические сцены.
По итогам фестиваля демоверсия Vindictus: Defying Fate оставила двойственное впечатление: с одной стороны — визуальный триумф и качественный боевой геймплей, с другой — техническое несовершенство, мешающее в полной мере насладиться игрой. Но одно ясно точно — равнодушных не осталось.
Vindictus: Defying Fate выйдет когда-нибудь в будущем, точная дата релиза пока не объявлена. И судя по всему разработчикам перед выходом игры предстоит решить несколько важных технических проблем.
для спермотоксиков, самое то xD
Понимаю, что бесполым заднеприводным существам вроде тебя неприятно смотреть на красивых (пусть и гиперболизировано) девушек, но нам, нормальным людям, тоже противно смотреть на мусор, вроде тебя. Решение - не появляйся в публичных местах и/или скрывай, что ты боевой вертолет.
С чего вдруг ты его окрестил петухом? Из-за того что он понимает, что эта игра делает весь упор на женскую грудь, убери её оттуда и эта помойка никому не будет интересна. Я тоже могу тебе сказать пару слов, ты хоть где-то на женскую грудь посмотришь, раз в реальной жизни не перепадает. А раз у тебя только это в играх вызывает щенячий восторг, то это многое говорит о твоём развитии.
Дроче*ы в восторге ?
Геи опять недовольны?
Что??
Тема сисек раскрыта получается? А на др сайте там наоборот писали что грудь не шевелится кому верить?
зачем такие огромные то создавать? 😀
Вот это во всех играх должно быть!
Титюндры!
Это просто днище, мусор и вы*ер. У игры Смешаная стата по отзывам. О каком восторге речь? Перед тем как поиграть обязательно прочитайте мой обзор на игру! Обязательно!
https://steamcommunity.com/profiles/76561198168383699/recommended/3576170/
оплатил сплит за 5080 супер?
Днище это ты, дружочек..
Такими темпами стеллар слишком быстро умерет, учитывая что виндикутс бесплатная.
Компания Нексон, по монетизации как и мэйл ру, да и в России её нет. То что виндикус бесплатная и это ММО говорит нам о том что модов либо не будет либо за них будут банить аккаунты.