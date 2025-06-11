"Благослови корейский геймдев": игроки в восторге от тестовой версии Vindictus: Defying Fate и физики груди в игре

В рамках июньского фестиваля Steam Next Fest на ПК вышла демоверсия одного из самых ожидаемых экшенов года — Vindictus: Defying Fate от южнокорейской студии NEXON. В отличие от ранних плейтестов, текущая сборка включает практически все ключевые функции: полноценный редактор персонажа, основные боевые механики и доступ к первичным локациям. Это позволило игрокам сформировать гораздо более полное впечатление об игре — и они его не сдержали.

Соцсети и форумы буквально взорвались от восторгов. Особенно бурно обсуждают детально проработанную физику груди, ставшую настоящей визитной карточкой демоверсии. Один из пользователей Steam с иронией отметил: «Jiggle physics are… AMAZING», а другой добавил, что «анимация груди в Vindictus DF — это эталон, по сравнению с которым физика в The First Descendant выглядит пародией».

Разработчики не отрицают своего акцента на визуальной составляющей: по их словам, они создали «самую проработанную физику груди в истории видеоигр». И, судя по откликам, это заявление не воспринимается как шутка. Вирусно распространившиеся кадры из редактора персонажа и внутриигровых сцен с эффектной броней и откровенными нарядами (в том числе, как видно на изображении выше) закрепили за игрой репутацию «визуального пиршества».

Однако за яркой обложкой скрываются и проблемы. Несмотря на море хвалебных слов в соцсетях и восторженные обзоры вроде:

Это не просто переиздание Vindictus. Это совершенно новая ARPG с хардкорными механиками и атмосферой скандинавской мифологии.

…в самих отзывах в Steam тональность куда менее однозначна. Пользователи активно жалуются на технические сбои: нестабильное соединение, вылеты и серьёзные проблемы с оптимизацией, особенно на средних и слабых системах. Наиболее частые жалобы поступают от игроков из Европы и России — при том, что азиатский и американский регионы, судя по всему, не испытывают серьёзных затруднений с подключением.

Для нас, европейцев, подключение часто рвётся, особенно при запуске миссий. Азиатам — видимо, отдельный сервер и VIP-доступ.

— жалуется один из комментаторов.

Тем не менее, для тех, кто прошёл через технические трудности, игра уже сейчас воспринимается как наследник хардкорного PvE-геймплея оригинального Vindictus: динамичные сражения, сложные боссы, разрушаемые части тел, добыча и крафт уникального снаряжения — всё это вызывает стойкую ассоциацию с эпохой первых рейд-экшенов начала 2010-х. Отмечается и более глубокий сюжет, чем ожидалось: даже в демоверсии присутствует эмоциональная завязка и драматические сцены.

По итогам фестиваля демоверсия Vindictus: Defying Fate оставила двойственное впечатление: с одной стороны — визуальный триумф и качественный боевой геймплей, с другой — техническое несовершенство, мешающее в полной мере насладиться игрой. Но одно ясно точно — равнодушных не осталось.

Vindictus: Defying Fate выйдет когда-нибудь в будущем, точная дата релиза пока не объявлена. И судя по всему разработчикам перед выходом игры предстоит решить несколько важных технических проблем.