Двойственность игроков: разработчики Vindictus показали самые популярные наряды и они полностью отличаются

Разработчики Vindictus: Defying Fate объявили в социальной сети X, что наиболее популярными нарядами среди игроков во время альфа-тестирования стали «Мерцающий Эльф» и «Палач Судного Дня».

Что интересно, «Мерцающий Эльф» представляет собой довольно откровенный наряд в виде легкого белого платьица, обнажающего грудь и ноги, в то время как «Палач Судного Дня» — это полностью закрытая черная броня, украшенная впечатляющим орнаментом, шлемом с рогами и длинным плащом с подпаленными полами.

Как отметили в комментариях, эти два наряда символизируют двойственность предпочтений игроков, которые ценят в игровых нарядах как визуальную сексуальную привлекательность, так и брутальную мощь и силу.

Vindictus: Defying Fate - это новый ролевой экшен от компании Nexon, действие которого происходит во вселенной популярной MMORPG Vindictus. Игра обещает динамичные сражения, трехмерные подземелья, разнообразные ландшафты и уникальных персонажей. Дата выхода пока неизвестна.