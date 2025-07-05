Двойственность игроков: разработчики Vindictus показали самые популярные наряды и они полностью отличаются

Разработчики Vindictus: Defying Fate объявили в социальной сети X, что наиболее популярными нарядами среди игроков во время альфа-тестирования стали «Мерцающий Эльф» и «Палач Судного Дня».
Что интересно, «Мерцающий Эльф» представляет собой довольно откровенный наряд в виде легкого белого платьица, обнажающего грудь и ноги, в то время как «Палач Судного Дня» — это полностью закрытая черная броня, украшенная впечатляющим орнаментом, шлемом с рогами и длинным плащом с подпаленными полами.
Как отметили в комментариях, эти два наряда символизируют двойственность предпочтений игроков, которые ценят в игровых нарядах как визуальную сексуальную привлекательность, так и брутальную мощь и силу.
Vindictus: Defying Fate - это новый ролевой экшен от компании Nexon, действие которого происходит во вселенной популярной MMORPG Vindictus. Игра обещает динамичные сражения, трехмерные подземелья, разнообразные ландшафты и уникальных персонажей. Дата выхода пока неизвестна.
Какую нахрен двойственность? Они просто показывают как люди видят женщину и мужчину. Женственность это красота и нежность а мужественность это сила и гордость. Ну и понятно что мужика ты одеваешь брутально а девочку сексуально.
Для западной, пидрильной аудитории это высшая математика, что чтобы понравиться мужчинам - женщина должна выглядеть как женщина а не как переодетый мужик...
Вот это как раз и нужно разжевывать западным соевичкам, им этого не понятно
не слишком щуплый мужик?
Так в этом и двойственность. В игре куча закрытой брони для женщин (которая выглядит хорошо, с талией и грудью) и легких стильных костюмов для мужчин, но игроки предпочитают, чтобы женщина бегала в открытом легком платье, а мужик в мощной броне.
ЖГГ и МГГ. Вот и вся разница. Было бы странно на МГГ напяливать левый костюм.
Не двойственность, а пубертатность игроков! Тоесть тех игроков, на которых эта игра и рассчитана! Сладкий сисек, ах, сладкий писек! По-моему разработчики этой игры дико лоханулись! Из игры в срочном порядке нужно вырезать всех мужиков и всю одежду! Оставить только полностью голых девушек, чтобы, так сказать, не отвлекать игроков от основного геймплея этой игры (рукой в трусах бешено дёргать свою пипиську)!!!
А в чём здесь двойственность? У женщин мускул мало, выносливость ниже, естественно возникает природное желание надеть в лёгкое платье. У мужика мускул больше, выносливость выше, естественно возникает единственное верное адекватное желание облачить мужику в супер пупер крутую броню. Это НЕ двойственность. Это природная нормальность. Точка.