Компания NEXON поделилась подробностями о кооперативной ролевой игре Vindictus: Defying Fate

Компания NEXON продолжает делиться подробностями о Vindictus: Defying Fate — кооперативной ролевой игре, основанной на вселенной одноимённой MMORPG. После анонса в феврале 2024 года и проведения пре-альфа-теста, разработчики официально объявили о запуске альфа-теста на ПК (через Steam) в июне. Игроков ждёт немало контента для изучения и тестирования.

В альфе будут доступны четыре играбельных персонажа: Ланн, Фиона, Карок и Делия. Каждый герой обладает уникальным стилем боя и может выполнять особое "Роковое действие", активируемое при ошеломлении противника. Это добавляет глубины в сражения, делая каждую битву насыщенной и напряжённой.

Система боя дополнена специальными действиями, которые активируются при точном тайминге: Perfect Guard — полная блокировка атаки, и Perfect Dodge — уклонение с последующей мощной контратакой. Кроме того, игроков ждёт разнообразный контент: одиночные и кооперативные миссии, сюжетные сцены, деревня, система компаньонов, крафт оружия, прокачка персонажа и настройка внешности.

Разработчики учли отзывы по результатам пре-альфы и добавили новые элементы передвижения — лестницы, зиплайны и захватные крюки, а также ловушки, которые делают прохождение динамичнее и интереснее.

NEXON также выпустила свежий трейлер, посвящённый Делии — одному из ключевых героев будущего теста. Релиз Vindictus: Defying Fate пока не имеет точной даты, однако подтверждено, что игра выйдет не только на ПК, но и на консолях.