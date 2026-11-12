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Vindictus: Defying Fate 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.1 87 оценок

Nexon показала боевую систему и развитие героев в Vindictus: Defying Fate

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Компания Nexon представила обзорный трейлер Vindictus: Defying Fate — фэнтезийной экшен-RPG, в которой игроков ждут зрелищные сражения, развитие персонажей и противостояния с могущественными противниками.

События игры развернутся в мире Тарануил (Taranúil). Игрокам предстоит создать собственного героя, присоединиться к отряду наёмников Калбрам и отправиться навстречу опасностям, угрожающим местным землям.

Главный акцент разработчики делают на глубокой боевой системе, требующей внимательного подхода к каждому столкновению. Герои смогут совершенствовать свои способности, получать улучшения и постепенно становиться сильнее, чтобы противостоять всё более опасным врагам.

Новый трейлер знакомит с основными особенностями Vindictus: Defying Fate, демонстрируя динамичные сражения, разнообразных противников и мрачный фэнтезийный мир. Особое внимание уделено боевым возможностям персонажей и масштабным столкновениям с чудовищами.

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