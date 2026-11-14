Nexon показала кинематографический трейлер Vindictus: Defying Fate - "Пусть рассудит праведный"

Nexon в преддверии домашней игровой выставки G-STAR 2026 опубликовала новый атмосферный кинематографический трейлер средневековой фэнтезийной экшен-RPG Vindictus: Defying Fate под названием «Пусть рассудит праведный».

Трейлер гпоказывает мрачный сеттинг мира Тарануил, вдохновлённого классической кельтской мифологией, и приоткрывает завесу над драматическими событиями — включая сюжетную линию Элис и трагедию в Айюльне, — которые ложатся в основу истории ордена наёмников Калбрама.

Vindictus: Defying Fate с боевой системой в духе слэшеров и соулслайков, глубокой кастомизацией и битвами с гигантскими монстрами создаётся на движке UE 5 и переосмысливает вселенную культовой оригинальной MMORPG Vindictus.

Vindictus: Defying Fate выйдет в 2027 году на ПК (Steam) и PS5, будет условно-бесплатной.