Nexon проведёт тестирование фэнтезийной экшен-RPG Vindictus: Defying Fate на ПК в июне

Компания Nexon, которая является издателем Vindictus: Defying Fate, объявила дату начала альфа-тестирования версии игры для ПК. Она будет доступна исключительно в Steam.

Альфа-тестирование начнется 8 июня и продлится до 17 июня этого года. По сравнению с предыдущими тестами, будут доступны два дополнительных персонажа — Делия и Карок, которые присоединятся к ранее присутствующим Ланну и Фионе.

Vindictus: Defying Fate фокусируется на экшен-RPG с возможностью PvP и однопользовательской кампанией. Игра будет доступна на корейском и английском языках (голоса и субтитры).