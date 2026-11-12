Vindictus: Defying Fate выйдет в 2027 году - Nexon показала кинематографичный трейлер одиночной экшен-RPG

Южнокорейская Nexon готовит игру, которая заметно отличается от привычных для страны MMORPG. Vindictus: Defying Fate представляет собой одиночную экшен-RPG с возможностью кооперативного прохождения. Разработчики показали новый кинематографичный трейлер и подтвердили, что релиз состоится в 2027 году.

По своей концепции проект ближе к крупным одиночным приключениям вроде Crimson Desert, чем к традиционным многопользовательским ролевым играм. Основной упор сделан на самостоятельное прохождение, однако при желании можно объединиться с другими игроками в отряд численностью до четырёх человек. Таким образом, кооператив здесь остаётся дополнительной возможностью, а не обязательной частью игры.

Сюжет Vindictus: Defying Fate вдохновлён кельтскими легендами и мифологией. Подробностями истории и другими особенностями проекта Nexon обещает поделиться на TwitchCon San Diego 2026, который пройдёт с 13 по 15 ноября. Посетители мероприятия смогут лично опробовать игровую демоверсию.

Ранее, в марте 2026 года, Vindictus: Defying Fate уже проходила бета-тестирование на ПК. Теперь издатель подтвердил, что полноценный релиз запланирован на 2027 год. Помимо компьютеров, игра выйдет и на PlayStation 5.

Проект создаётся на Unreal Engine 5. Новый трейлер позволяет оценить его кинематографическую подачу, хотя подробности игрового процесса и сюжетные нюансы разработчики пока придерживают. Несколько месяцев назад Nexon также показывала локации, которые предстоит исследовать игрокам.