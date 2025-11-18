ЧАТ ИГРЫ
Violent Horror Stories 2 18.11.2025
Ужасы, Инди, От первого лица, Юмор
Вышел Violent Horror Stories 2 - хоррор от авторов No, I'm not a Human

Simple Jack

Состоялся выход Violent Horror Stories 2 — антологии хорроров от разных разработчиков. Одним из авторов игр для коллекции стала Trioskaz — студия, создавшая популярную No, I'm not a Human. Антология посвящена теме замкнутых пространств. Первая коллекция рассказывала про преследования.

Violent Horror Stories 2 включает в себя 11 хоррор-игр: от симулятора наложницы падишаха и до жуткой истории, где у главного героя много пропущенных звонков на телефоне. Прохождение одной истории займет около 30 минут.

Купить Violent Horror Stories 2 можно в Steam за 225 рублей. Игра переведена на русский язык.

