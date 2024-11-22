Анонсирована Virtua Fighter 5 R.E.V.O. для ПК: 4K, откат сетевого кода и многое другое

SEGA анонсировала Virtua Fighter 5 R.E.V.O. для ПК (Steam). Игра основана на Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown для PlayStation 4, в неё добавлен ряд новых элементов, включая откат сетевого кода, 4K-графику со скоростью до 60 кадров в секунду и корректировки игрового баланса. Она выйдет этой зимой вместе с обновлением игрового баланса версии 2.0 для Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown.

Бросьте вызов величайшим бойцам мира в окончательном ремастере классического 3D-файтинг-игры, теперь с поддержкой отката сетевого кода b великолепной 4K-графикой. Сражайтесь в классических режимах VF, таких как Arcade или Rank Match, создавайте собственные онлайн-турниры и лиги с участием до 16 игроков или учитесь у лучших в режиме Spectator Mode. Освойте свой стиль боя, чтобы победить всех соперников в Fifth World Fighting Tournament и стать легендой Virtua Fighter!