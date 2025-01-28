Файтинг Virtua Fighter 5 R.E.V.O стал доступен в Steam

Sega выпустила файтинг Virtua Fighter 5 R.E.V.O на ПК в Steam. Virtua Fighter 5 R.E.V.O – это ремастер Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, вышедший через 18 лет после оригинальной Virtua Fighter 5 на PS3 и Xbox 360 в 2007 году (через год после ее аркадного релиза в 2006 году).

Ultimate Showdown вышла на PS4 в 2021 году, совместно разработанный студией Ryu Ga Gotoku и Sega AM2 на движке Dragon Engine. В ней были обновлены графика и новые сетевые функции.

Эта версия теперь выходит на ПК с еще большим количеством дополнений. Самое главное, она включает откат сетевого кода для обеспечения плавного игрового процесса в сетевых сражениях.

Она также включает разрешение 4K при 60 кадрах в секунду, корректировки баланса, новые приемы и комбо, а также новые сетевые режимы для соревнований с 16 другими игроками, включая турниры и лигу.