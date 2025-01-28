Серия Virtua Fighter никогда не пыталась конкурировать с другими файтингами - она стремится создать свой уникальный жанр

Sega продолжает развивать серию Virtua Fighter, недавно выпустив Virtua Fighter 5 R.E.V.O. в Steam и анонсировав новую часть. Однако главной задачей авторов серии остается не конкуренция с другими файтингами, а превращение её в уникальный жанр.

Продюсер Legacy Virtua Fighter, Сейджи Аоки, подчеркнул, что первый Virtua Fighter создавался как симуляция человеческого тела, а не классический файтинг. Эта особенность, по его словам, делает серию уникальной: трехкнопочное управление, отсутствие спецэффектов и простота выделяют Virtua Fighter на фоне других игр.

Аоки отметил, что главное для разработчиков – донести до игроков уникальность проекта. Virtua Fighter «выглядит как файтинг, но им не является», и это может стать сильной стороной.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. уже доступна в Steam, а будущее серии обещает быть не менее интересным.