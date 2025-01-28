Серия Virtua Fighter никогда не пыталась конкурировать с другими файтингами - она стремится создать свой уникальный жанр

Sega продолжает развивать серию Virtua Fighter, недавно выпустив Virtua Fighter 5 R.E.V.O. в Steam и анонсировав новую часть. Однако главной задачей авторов серии остается не конкуренция с другими файтингами, а превращение её в уникальный жанр.
Продюсер Legacy Virtua Fighter, Сейджи Аоки, подчеркнул, что первый Virtua Fighter создавался как симуляция человеческого тела, а не классический файтинг. Эта особенность, по его словам, делает серию уникальной: трехкнопочное управление, отсутствие спецэффектов и простота выделяют Virtua Fighter на фоне других игр.
Аоки отметил, что главное для разработчиков – донести до игроков уникальность проекта. Virtua Fighter «выглядит как файтинг, но им не является», и это может стать сильной стороной.
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. уже доступна в Steam, а будущее серии обещает быть не менее интересным.
и в чём же её уникальность
В том, что это на редкость скучный файтинг в котором нет нечего особенного. ( уже поиграл )
Всего-то батя 3D файтингов с одной из самых техничных боевок.
Он появился до Теккена и до Dead or Alive, если тебе батя файтингов скучен, то, может, вообще в них не играть. А то, что ты поиграл, это игра времён PlayStation 3.
Подобные аргументы не помогут избежать сравнений с главным конкурентом, сколько бы они не говорили о величии и уникальности серии
Им бы трейлеры персов VF6 начать выкладывать, как это делали Харада тим. Каждую среду новые трейлеры персов превратили весь 2023 год в праздник ожидания нового Tekken. Это бы дало более эффективный результат, в отличии от болтовни про первопроходцев в жанре
Файтинг, который не файтинг?.. Действительно сильно.