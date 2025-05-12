Virtua Fighter 5 R.E.V.O. получит новый контент и выйдет на консолях

Во время вчерашней демонсстрации Virtua Fighter Direct 2025 компания Sega поделилась долгожданной новостью: Virtua Fighter 5 R.E.V.O. выйдет на домашних консолях. Обновлённая версия классического файтинга появится на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Хотя точная дата релиза пока не названа, разработчики уже раскрыли важные подробности.

Продюсер серии Сейджи Аоки лично подтвердил: игра, вышедшая на ПК в Steam в январе, теперь готовится к выходу и на других платформах. По его словам, команда внимательно следила за отзывами игроков в Discord и других каналах, и одной из главных просьб была именно кроссплатформенная игра. Разработчики услышали сообщество: кроссплей будет реализован между всеми платформами, а также сохранится сетевой код отката — технология, обеспечивающая стабильную сетевую игру, ранее опробованная в Steam-версии.

Помимо технических деталей, во время трансляции показали новый трейлер будущего проекта Virtua Fighter, посвящённый бойцу Вольфу Хоукфилду, что подтверждает его возвращение в следующей главе серии. Также было объявлено, что Virtua Fighter 5 R.E.V.O. получит новый контент, который появится сразу во всех версиях игры — подробности об этом обещают раскрыть позже.

Virtua Fighter возвращается с новыми силами, готовый объединить поклонников со всех платформ.