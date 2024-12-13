Virtua Fighter 5 R.E.V.O. выйдет 28 января - открытая бета-версия уже стартовала

SEGA объявила, что Virtua Fighter 5 R.E.V.O. выйдет в Steam 28 января 2025 года. Чтобы отпраздновать возвращение культового файтинга, компания проводит открытую бета-версию в рамках сетевого игрового тестирования игры, которое начинается сегодня и продлится до вторника 17 декабря.

Для бойцов, которые готовятся выйти на ринг, предварительные заказы уже доступны на странице Virtua Fighter 5 R.E.V.O. в магазине Steam. Бонусы за предварительный заказ будут включать набор из трех предметов для настройки оборудования SEGA, а также «30th Anniversary Edition», которое включает загружаемый контент, коллекцию саундтреков из всех игр серии и редкие иллюстрации. Кроме того, каждое издание Virtua Fighter 5 R.E.V.O. со скидкой 20% в Steam с настоящего момента и до 2 февраля 2025 года.