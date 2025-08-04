Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage выйдет в октябре - но Switch-версия задержится

Sega и Ryu Ga Gotoku Studio официально объявили дату выхода Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage. Улучшенная версия классического файтинга поступит в продажу 30 октября на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam). Однако обладателям Nintendo Switch 2 придётся подождать — релиз на этой платформе состоится позже, и точная дата пока не названа.

Главной новинкой станет одиночный режим «World Stage», в котором игрокам предстоит участвовать в международных турнирах и сражаться с легендарными бойцами, управляемыми ИИ. Также через DLC станет доступна Дюрал — таинственный финальный босс серии, но использовать её в официальных турнирах будет нельзя.

Базовая версия игры будет стоить 19,99 евро. Владельцы Virtua Fighter 5 R.E.V.O. на ПК смогут обновиться бесплатно, а игроки с PS4-версией Ultimate Showdown — за 9,99 евро с сохранением всего приобретённого контента.

Для фанатов приготовлено и коллекционное издание — «30th Anniversary Edition» (49,49 евро), в которое войдут легендарные костюмы, музыка, артбук и даже купальники для всех бойцов. Также в начале сентября стартует закрытое бета-тестирование.