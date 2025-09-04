Закрытое бета-тестирование Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage начнется 10 сентября

SEGA поделилась подробностями о предстоящем закрытом бета-тестировании Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage. Тест будет проходить со среды, 10 сентября (20:00 по тихоокеанскому времени) по понедельник, 15 сентября (19:59 по тихоокеанскому времени).

Заинтересованным игрокам на консолях необходимо зарегистрироваться на сайте SEGA (и создать учётную запись, если у них её ещё нет), а игроки на ПК могут просто запросить доступ с помощью специальной кнопки на странице Steam.

В рамках закрытого бета-тестирования Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage поклонники могут рассчитывать на следующие режимы:

Ranked Matchmaking

Training Mode

Arcade Mode

Во время закрытого бета-тестирования можно будет играть за всех персонажей из основной части Virtua Fighter 5 R.E.V.O World Stage. За персонажа из грядущего DLC, Дурала, во время закрытого бета-тестирования играть будет нельзя.

В новой версии файтинга от SEGA добавлена возможность кроссплатформенной игры, поддержка отката, улучшен тренировочный режим и добавлен однопользовательский режим под названием World Stage, в котором игроки соревнуются с могущественными соперниками в одиночной миссии, чтобы стать лучшим бойцом, и по пути открывают предметы для персонализации.

Владельцы Virtua Fighter 5 R.E.V.O. на ПК получат возможность бесплатно перейти на World Stage, а владельцы Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown на PS4 смогут перейти на новую версию для PS5 за 9,99 $. Новым игрокам придётся заплатить 19,99 доллара за игру. Полноценный запуск запланирован на 30 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Версия для Nintendo Switch 2 выйдет позже.