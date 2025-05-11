Авторы серии Yakuza собираются подарить игрокам реалистичный и инновационный файтинг в Virtua Fighter 6

На презентации в рамках EVO Japan 2025 студия Ryu Ga Gotoku Studio, известная по культовой серии Yakuza и франшизе Like a Dragon, представила более подробный взгляд на новую главу в истории жанра файтингов — Virtua Fighter 6. Это амбициозное переосмысление классической серии, к которому разработчики подошли с максимальным вниманием к деталям, технологиям и реалистичности боевых искусств.

По словам арт-директора проекта Рё Шибасаки, Virtua Fighter 6 стал "последним шансом" возродить франшизу. В основе игры лежит стремление передать ощущение реальности не только через бой, но и через проработку персонажей. Если раньше серия была сосредоточена преимущественно на механике, то теперь в игру добавляется полноценный сюжетный пласт, раскрывающий предыстории бойцов и их развитие спустя годы после событий предыдущих частей.

Разработка строится вокруг идеи сделать игру максимально правдоподобной. Для этого разработчики отказались от шаблонных анимаций: каждый стиль боевых искусств в Virtua Fighter 6 воспроизводится с помощью профессиональных бойцов и тренеров, а система защиты больше не привязана к универсальной стойке — анимации парирования будут зависеть от конкретного удара, создавая более живую и тактическую структуру боя.

Отдельное внимание уделяется и визуальному воплощению проекта. Команда использует современные технологии захвата движений и кинематографичный подход к постановке сцен, вдохновляясь не только играми, но и фильмами, рекламой и даже аниме. По словам Шибасаки, арт-отделу была поставлена задача — установить новую планку реализма для всего жанра.

Virtua Fighter 6 станет первым проектом в серии, где заметно прошло время внутри игровой вселенной. Персонажи — уже не те, что были раньше: на их внешности и движениях отразились годы тренировок, поражений и побед. Каждое изменение в облике бойцов должно передавать ощущение прожитой жизни.

Virtua Fighter 6 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC и Nintendo Switch 2. Дата релиза пока не раскрыта, но предварительно игра ожидается в 2026 году.