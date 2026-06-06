Безумный мордобой с глубоким сюжетом - полноценный трейлер новой части Virtua Fighter: Crossroads

В рамках Summer Game Fest состоялся анонс, которого преданные поклонники классических 3D-файтингов ждали долгие годы. Компания SEGA официально представила полноценное продолжение легендарной серии — игру, получившую название Virtua Fighter: Crossroads. Проект выйдет в 2027 году и, как стало ясно из первого показа, кардинально изменит подход франшизы к повествованию.

Дебютный трейлер демонстрирует серьезный уход от привычной концепции простых аркадных турниров в сторону крайне кинематографичной сюжетной кампании. Видеоряд представляет суровый и мрачный сеттинг: действие игры развернется в так называемом «Городе бойцов» — криминальном районе Вилла Сапара. Разработчики показали жестокие реалии улиц, где кровь, пот и выживание идут рука об руку с разборками китайской мафии и подпольными турнирами, из которых «нет пути назад».

Судя по фрагментам из трейлера, игроков ждет взрослая и приземленная история с совершенно новыми главными героями, которым придется пробивать себе путь кулаками сквозь криминальные синдикаты. Боевая система обещает стать более жестокой, сохраняя при этом упор на традиционные восточные единоборства.

Однако создатели не забыли и про классическое наследие. Кульминацией трейлера стало внезапное появление на экране Пай Чан — одного из самых известных и любимых персонажей оригинальной серии Virtua Fighter. В ролике мастер кунг-фу эффектно расправляется с противниками, доказывая, что ветераны франшизы сыграют важную роль в новом сюжете.

Вслед за мировой премьерой трейлера издатель сообщил, что планирует провести отдельную подробную трансляцию, на которой разработчики поделятся деталями обновленных механик мордобоя и ответят на вопросы сообщества. Полноценный релиз Virtua Fighter: Crossroads запланирован на 2027 год.