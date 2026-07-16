Глава NVIDIA Дженсен Хуанг рассказал о крепкой связи с Sega и показал Virtua Fighter Crossroads на ПК

В Токио недавно состоялось крайне занимательное для индустрии событие. Основатель и глава NVIDIA Дженсен Хуанг лично прилетел в Японию для проведения мероприятия, посвященного 30-летию исторического партнерства между его корпорацией и SEGA. На встрече собрались знаковые ветераны японского геймдева: Ю Судзуки — создатель франшизы Virtua Fighter, председатель SEGA Харуки Сатоми и даже бывший президент компании Сёитиро Иримадзири.

Свою речь Дженсен Хуанг посвятил не сухим цифрам и бизнес-отчетам, а трогательным воспоминаниям о начале своего пути в 1993-94 годах. Он признался, что тогда молодая компания NVIDIA фактически была спасена от полного банкротства именно благодаря руководству SEGA. Хуанг был заворожен 3D-графикой в аркадных автоматах Daytona USA и Virtua Fighter и уговорил Иримадзири сотрудничать для создания консоли нового поколения, которая позже станет Dreamcast. Однако 9 месяцев спустя проект забуксовал — выбранная архитектура NVIDIA оказалась неэффективной и тупиковой. Глава компании приехал в Японию извиняться и просить расторжения контракта, так как не мог физически его доделать.

По словам Хуанга, реакция Иримадзири стала для него приятной неожиданностью. Вместо штрафов SEGA дополнительно профинансировала стартап, чтобы он смог выжить и доделать чипы.

Я усвоил главную "добродетель" японского бизнеса... SEGA стала для нас настоящим спасательным кругом. Если бы не этот жест дружбы и веры в моих сотрудников, сегодня не было бы никакой крупнейшей корпорации NVIDIA в мире.

— заявил Дженсен Хуанг.

Но историческим экскурсом шоу не ограничилось. К всеобщему удивлению собравшихся, на экраны мероприятия был выведен запущенный вживую рабочий прототип новой части знаменитой серии — Virtua Fighter Crossroads. Ю Судзуки вместе с главой NVIDIA наблюдали за тем, насколько сильно отличается детализация современного файтинга на ПК от самой первой части на аркадном автомате.

Спустя столько лет Virtua Fighter, как минимум для SEGA, продолжает символизировать техническое развитие, особенно на ПК.