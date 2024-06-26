Легендарный файтинг возвращается: в сеть просочились первые изображения Virtua Fighter 6

Автор недавней утечки ремейка Jet Set Radio, пользователь под ником KomajiroSwirls, похоже, очень успешно внедрился в Sega. Он продолжает делиться интересными инсайдами о будущих играх компании. Помимо мощной линейки игр про Соника, нескольких ремейков и других проектов, ему удалось узнать о возвращении легендарного файтинга Virtua Fighter. KomajiroSwirls представил первые изображения новой части и описание сюжетного режима.
По словам инсайдера, внутри студии файтинг действительно называют Virtua Fighter 6. Это полноценное продолжение прошлой части серии, которое учитывает сюжетные события и будет дружелюбно для новичков. Режим истории описывается как полный реализма и захватывающий, с кинематографичными роликами.
Сюжет раскроет причины, по которым новый протагонист вступает в сражения, и представит мировоззрение новой игры, а также отношения между персонажами. Игроки смогут исследовать развитие событий по временной линии, проверять взаимоотношения с другими персонажами или подготовить альтернативные варианты сюжета в стиле "А что если".
Согласно последним данным, Virtua Fighter 6 разрабатывается двумя студиями: Sega AM2 и RGG Studio. Игра выйдет на всех основных платформах и будет поддерживать функцию кроссплея.
Это шикарно, в плане механик VF один из лучших файтингов.
Ооооо, мой любимый файтинг, на его фоне все остальное всегда смотрелось попсней.
Помню мануал VF 5, где у каждого героя ударами был заполнен весь разворот, да еще некоторые удары на геймпаде выполнить было крайне проблематично, например с полным кругом.
Глянул 5ю часть обзор, выглядит не плохо но блин такая азиатщина, звуки, музыка, морды(
Жалко не делают файтинги типа как The One которая была на симбианах n-gage. Тематика, закрытых подпольный клуб где дерутся разные отморозки и те кому нужны деньги. Без всякой слащавости аля Бойцовский клуб. Нужен реальный мортал комбат только без фантастики
приятнее смотреть на азиатов чем на тебя скучнолицого