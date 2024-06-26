Легендарный файтинг возвращается: в сеть просочились первые изображения Virtua Fighter 6

Автор недавней утечки ремейка Jet Set Radio, пользователь под ником KomajiroSwirls, похоже, очень успешно внедрился в Sega. Он продолжает делиться интересными инсайдами о будущих играх компании. Помимо мощной линейки игр про Соника, нескольких ремейков и других проектов, ему удалось узнать о возвращении легендарного файтинга Virtua Fighter. KomajiroSwirls представил первые изображения новой части и описание сюжетного режима.

По словам инсайдера, внутри студии файтинг действительно называют Virtua Fighter 6. Это полноценное продолжение прошлой части серии, которое учитывает сюжетные события и будет дружелюбно для новичков. Режим истории описывается как полный реализма и захватывающий, с кинематографичными роликами.

Сюжет раскроет причины, по которым новый протагонист вступает в сражения, и представит мировоззрение новой игры, а также отношения между персонажами. Игроки смогут исследовать развитие событий по временной линии, проверять взаимоотношения с другими персонажами или подготовить альтернативные варианты сюжета в стиле "А что если".

Согласно последним данным, Virtua Fighter 6 разрабатывается двумя студиями: Sega AM2 и RGG Studio. Игра выйдет на всех основных платформах и будет поддерживать функцию кроссплея.