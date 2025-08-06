Новый Virtua Fighter готов примерно на 70% от финального видения разработчиков

В недавнем интервью продюсер нового проекта Virtua Fighter, Риичиро Ямада, поделился свежими подробностями о возрождении культовой серии файтингов. Он рассказал о текущем статусе разработки, подходе к модернизации франшизы и ключевых принципах, которыми руководствуется команда. Ранее представленные кадры игрового процесса, отмеченные как концепт, не отражающий финальную версию, дали первое представление о том, в каком направлении движется проект.

Комментируя показанный геймплей, Ямада отметил, что команда стремится к высокой степени реализма и детализации, что видно по плавной анимации и проработанным движениям бойцов. На вопрос о том, насколько эти кадры близки к конечному продукту, продюсер ответил, что, по его ощущениям, визуально игра готова примерно на 70% от того, как она должна выглядеть в итоге. Это говорит о том, что, хотя основное видение уже сформировано, впереди еще значительный объем работы по полировке и доработке.

Одной из главных тем обсуждения стала модернизация серии. Ямада напомнил, что оригинальный Virtua Fighter был очень простой игрой с 3 кнопками, что делало его доступным для всех. Однако с развитием франшизы геймплей становился все более сложным. В новом проекте команда стремится не просто улучшить игровой процесс, но и переосмыслить функциональность игры в целом, чтобы она соответствовала современным стандартам и ожиданиям игроков. По словам продюсера, без такой модернизации игру будет сложно продать сегодня.

Ямада выделил два ключевых слова, которые описывают видение проекта: инновации и реальность. Под инновациями он понимает не столько графический прорыв, сколько внедрение свежих идей в геймплей и другие аспекты игры. Что касается реальности, разработчики хотят передать не просто ощущение от драки, а скорее атмосферу и хореографию качественного фильма о боевых искусствах. Важно, чтобы игрок чувствовал вес и боль от ударов, создавая эффект погружения и правдоподобности происходящего.

Также была затронута тема персонажей и возможной перезагрузки серии. Внешний вид Акиры Юки в трейлере заметно отличается от его классического образа, что вызвало вопросы у фанатов. Ямада подтвердил, что это те же самые персонажи, но их дизайн должен эволюционировать, чтобы выглядеть круто для нового поколения. Он считает, что для развития франшизы необходимо обновлять образы героев, хотя и признает, что это непростая задача, поскольку фанаты привязаны к знакомым протагонистам. Несмотря на желание вводить новых бойцов, важность и популярность таких персонажей, как Акира, не позволяет просто отказаться от них, поэтому команда ищет баланс между старым и новым.