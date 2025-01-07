NVIDIA показала первые геймплейные кадры Virtua Fighter 6 на CES 2025

На выставке CES 2025 компания NVIDIA продемонстрировала первое геймплейное видео долгожданного файтинга Virtua Fighter 6. Эта презентация подтвердила недавние утечки изображения, которые оказались подлинными.

В представленном видео мы видим Акиру, сражающегося на городской улице. Несмотря на то что это предварительные инженерные кадры, не отражающие финальное качество игры, уже заметен впечатляющий художественный стиль. Даже на низком разрешении видно, что игра сохраняет дух серии, предлагая свежий визуальный подход.

NVIDIA пока не опубликовала видео официально, но заинтересованные фанаты уже обсуждают показанные материалы. SEGA, разработчик игры, пока воздерживается от раскрытия дополнительных подробностей, оставляя поклонников в ожидании новых анонсов и официальных скриншотов.

Остаётся надеяться, что Virtua Fighter 6 скоро порадует нас полноценными демонстрациями и подробностями, достойными внимания фанатов жанра файтингов.