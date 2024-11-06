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Virtua Fighter 6 2025 г.
Экшен, Файтинг
5 1 оценка

Официально: новая игра из серии файтингов Virtua Fighter находится в разработке

butcher69
Новости

SEGA официально подтвердила, что новая игра из серии файтингов Virtua Fighter находится в разработке. Об этом сообщил Джастин Скарпоне, исполнительный вице-президент и глава глобальной трансмедийной группы SEGA, в интервью для Video Games Chronicle. Он отметил, что компания активно занимается проектами из своего классического каталога, среди которых также Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage и Shinobi.

Скарпоне добавил, что SEGA работает над расширением своей игровой вселенной: в дополнение к играм компания планирует выпускать анимационные сериалы и даже фильмы, чтобы усилить вовлеченность аудитории. Однако никаких конкретных подробностей о новом Virtua Fighter он не раскрыл.

Последняя игра серии, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, вышла на PlayStation 4 в 2021 году.

15
12
Virtua Fighter 6
2025 г.
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Сережаа

Это хорошо, теккену нужна конкуренция. А то был считай один 3д файтинг

2
Kenn1y

У Tekken почти вся суть строилась на одних жонглированиях до 8, поэтому спорно на счёт конкуренции.

-1
Gradient_Zero

Хорошо бы показать полноценный тизер-трейлер. Вся надежда на TGA

1
антон фекалис

все файтинги скучные и одинаковые как копирка под одно лицо

0
Сережаа

Ты просто не пытался в них разобраться, там очень глубокая система

-1
rtnrwv

соулс игры и спорт. симуляторы передают привет

3
Kenn1y

Вообще нет, в USFIV, SF6 крутые механики из 2D файтингов, в плане 3D VFV хорош, причём обычная версия, DOA5LR тоже вполне, теперь и Tekken 8 стал вполне хорошим.

0
Sider999

Шикардосные файтосы. Ждёмс.

0
DirectX20

Надеюсь вернуться к шахматной философии именно этой части:

хотя кого я обманываю будет подражание анимешке-теккену с бесконечными комбо и ультамисквиртами, ведь сега просто хочет кушать

0
HandsomeRed

Игра в принципе интересная...но вот бы разнообразить хотя бы экипировку там

0
Victor Dukoff

Признайтесь, кто недавно занимался некромантией? Сколько уже лет прошло с выхода последней части?

0
MaxBlacksmith

хаеее

хаеее

ха-ха-хаеее

-4