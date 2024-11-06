Официально: новая игра из серии файтингов Virtua Fighter находится в разработке

SEGA официально подтвердила, что новая игра из серии файтингов Virtua Fighter находится в разработке. Об этом сообщил Джастин Скарпоне, исполнительный вице-президент и глава глобальной трансмедийной группы SEGA, в интервью для Video Games Chronicle. Он отметил, что компания активно занимается проектами из своего классического каталога, среди которых также Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage и Shinobi.
Скарпоне добавил, что SEGA работает над расширением своей игровой вселенной: в дополнение к играм компания планирует выпускать анимационные сериалы и даже фильмы, чтобы усилить вовлеченность аудитории. Однако никаких конкретных подробностей о новом Virtua Fighter он не раскрыл.
Последняя игра серии, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, вышла на PlayStation 4 в 2021 году.
Это хорошо, теккену нужна конкуренция. А то был считай один 3д файтинг
У Tekken почти вся суть строилась на одних жонглированиях до 8, поэтому спорно на счёт конкуренции.
Хорошо бы показать полноценный тизер-трейлер. Вся надежда на TGA
все файтинги скучные и одинаковые как копирка под одно лицо
Ты просто не пытался в них разобраться, там очень глубокая система
соулс игры и спорт. симуляторы передают привет
Вообще нет, в USFIV, SF6 крутые механики из 2D файтингов, в плане 3D VFV хорош, причём обычная версия, DOA5LR тоже вполне, теперь и Tekken 8 стал вполне хорошим.
Шикардосные файтосы. Ждёмс.
Надеюсь вернуться к шахматной философии именно этой части:
хотя кого я обманываю будет подражание анимешке-теккену с бесконечными комбо и ультамисквиртами, ведь сега просто хочет кушать
Игра в принципе интересная...но вот бы разнообразить хотя бы экипировку там
Признайтесь, кто недавно занимался некромантией? Сколько уже лет прошло с выхода последней части?
хаеее
хаеее
ха-ха-хаеее