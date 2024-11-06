Официально: новая игра из серии файтингов Virtua Fighter находится в разработке

SEGA официально подтвердила, что новая игра из серии файтингов Virtua Fighter находится в разработке. Об этом сообщил Джастин Скарпоне, исполнительный вице-президент и глава глобальной трансмедийной группы SEGA, в интервью для Video Games Chronicle. Он отметил, что компания активно занимается проектами из своего классического каталога, среди которых также Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage и Shinobi.

Скарпоне добавил, что SEGA работает над расширением своей игровой вселенной: в дополнение к играм компания планирует выпускать анимационные сериалы и даже фильмы, чтобы усилить вовлеченность аудитории. Однако никаких конкретных подробностей о новом Virtua Fighter он не раскрыл.

Последняя игра серии, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, вышла на PlayStation 4 в 2021 году.