"Прерывание геймплея ради зрелищности недопустимо в файтингах": продюсер новой Virtua Fighter о реализме и будущем серии

Студия RGG Studio, известная по франшизе Yakuza (Like a Dragon), продолжает работу над New VIRTUA FIGHTER Project — шестой номерной частью легендарной серии файтингов, которая выйдет спустя почти 20 лет после последнего релиза. Портал AUTOMATON побеседовал с продюсером проекта Риичиро Ямадой (Riichiro Yamada), чтобы узнать, как разработчики планируют совместить классические механики с современными технологиями в самом жанре и играх в целом.

Ямада, вернувшийся в SEGA в 2023 году, подчеркнул, что ключевым понятием для новой игры стала не просто «реалистичность», а «реальность». Продюсер пояснил:

Если бы мы просто перенесли реальные движения боевых искусств, то получили бы симулятор этого спорта. Наш приоритет — сделать игру веселой, а уже потом добавить чувство реальности. Это баланс между невероятными событиями и тем, что кажется правдоподобным.

Однако главным правилом для команды остается неприкосновенность игрового процесса. По словам Ямады, в файтинге недопустимо прерывать управление игрока ради красивых визуальных эффектов или кинематографичных вставок во время боя.

Любой декоративный элемент, который останавливает контроль над персонажем даже на мгновение, неприемлем. Геймплей всегда на первом месте.

— заявил продюсер.

Тем не менее разработчики планируют использовать мощную визуальную презентацию там, где это не мешает процессу, например, в анимациях нокаутов.

RGG Studio также активно работает над визуальным стилем и сюжетом. Разработчики хотят избавиться от стереотипа о чрезмерной сложности Virtua Fighter и углубить истории персонажей, которые раньше оставались за кадром. Так, дизайн ветерана серии Вульфа (Wolf) был переработан, чтобы соответствовать образу американского про-рестлера, что лучше отражает его биографию.

На данный момент у новой части Virtua Fighter нет точной даты выхода и списка платформ. Ямада пообещал, что игра выйдет за рамки привычного понимания жанра и привлечет даже тех, кто никогда раньше не играл в файтинги.