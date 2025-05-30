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Virtua Fighter 6 2026 г.
Экшен, Файтинг
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Sega готова отменить новую Virtua Fighter, если игра не достигнет высоких стандартов качества

butcher69 butcher69

Sega и Ryu Ga Gotoku Studio, известная по серии Yakuza, всерьёз настроены на успех новой Virtua Fighter — первой за почти 20 лет. Но глава студии Масаёси Йокояма заявил: если проект не достигнет высоких стандартов качества, его могут прекратить на полпути.

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Анонсированный под кодовым названием New Virtua Fighter Project, этот выпуск должен стать не просто ремейком или копией старых частей, а настоящим прорывом с классическими и новыми элементами. Продюсер Риичиро Ямада подтвердил, что решение о закрытии проекта, если оно будет принято, будет окончательным.

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Такой подход подчеркивает серьёзность разработчиков и уровень ответственности перед фанатами и индустрией. Отмена уже анонсированного проекта с несколько показанными тизерами, включая недавний Virtua Fighter Direct 2025, нанесёт урон репутации Sega и студии.

Однако для команды важнее качество и инновации, чем выпуск игры любой ценой — именно это делает ожидание релиза особенно напряжённым.

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Virtua Fighter 6
2026 г.
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