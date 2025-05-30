Sega готова отменить новую Virtua Fighter, если игра не достигнет высоких стандартов качества

Sega и Ryu Ga Gotoku Studio, известная по серии Yakuza, всерьёз настроены на успех новой Virtua Fighter — первой за почти 20 лет. Но глава студии Масаёси Йокояма заявил: если проект не достигнет высоких стандартов качества, его могут прекратить на полпути.

Анонсированный под кодовым названием New Virtua Fighter Project, этот выпуск должен стать не просто ремейком или копией старых частей, а настоящим прорывом с классическими и новыми элементами. Продюсер Риичиро Ямада подтвердил, что решение о закрытии проекта, если оно будет принято, будет окончательным.

Такой подход подчеркивает серьёзность разработчиков и уровень ответственности перед фанатами и индустрией. Отмена уже анонсированного проекта с несколько показанными тизерами, включая недавний Virtua Fighter Direct 2025, нанесёт урон репутации Sega и студии.

Однако для команды важнее качество и инновации, чем выпуск игры любой ценой — именно это делает ожидание релиза особенно напряжённым.