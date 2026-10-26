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Virtua Fighter Crossroads 2027 г.
Экшен, Файтинг
6.8 55 оценок

Sega намекает на анонс Virtua Fighter Crossroads 29 октября

KoRnEr KoRnEr

Virtua Fighter Crossroads стала одной из самых заметных новинок Summer Game Fest, и с тех пор Ryu Ga Gotoku Studio хранила молчание. Теперь в официальном аккаунте появился тизер с датой 29 октября, что может означать скорый показ геймплея, трейлера или объявление точной даты релиза.

Безумный мордобой с глубоким сюжетом - полноценный трейлер новой части Virtua Fighter: Crossroads

Crossroads — это не просто продолжение, а переосмысление франшизы. Действие разворачивается в Виласапаре на острове Нусалибре. Игрокам обещают множество районов — от китайского квартала до густых джунглей.

Virtua Fighter Crossroads получила официальный трейлер игрового процесса VS Battle

Несмотря на то, что Virtua Fighter традиционно ассоциируется с файтингами, продюсер Риитиро Ямада называет новую часть «ролевой игрой с открытым миром» с большим количеством дополнительного контента. В игре появятся новые бойцы, включая главных героев Сиело Салинас и Стеллу Бридж, а также постоянные персонажи серии — Пай Чан, Вольф Хоукфилд и Акира Юки.

Загадочный убийца в маске - трейлер нового персонажа Virtua Fighter Crossroads для сюжетного файтинга

Релиз Virtua Fighter Crossroads запланирован на 2027 год, платформы не объявлены. Возможно, 29 октября Sega и RGG Studio раскроют конкретную дату выхода или покажут игровой процесс. Пока же фанатам остаётся следить за обновлениями и ждать новых подробностей.

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