Sega намекает на анонс Virtua Fighter Crossroads 29 октября

Virtua Fighter Crossroads стала одной из самых заметных новинок Summer Game Fest, и с тех пор Ryu Ga Gotoku Studio хранила молчание. Теперь в официальном аккаунте появился тизер с датой 29 октября, что может означать скорый показ геймплея, трейлера или объявление точной даты релиза.

Crossroads — это не просто продолжение, а переосмысление франшизы. Действие разворачивается в Виласапаре на острове Нусалибре. Игрокам обещают множество районов — от китайского квартала до густых джунглей.

Несмотря на то, что Virtua Fighter традиционно ассоциируется с файтингами, продюсер Риитиро Ямада называет новую часть «ролевой игрой с открытым миром» с большим количеством дополнительного контента. В игре появятся новые бойцы, включая главных героев Сиело Салинас и Стеллу Бридж, а также постоянные персонажи серии — Пай Чан, Вольф Хоукфилд и Акира Юки.

Релиз Virtua Fighter Crossroads запланирован на 2027 год, платформы не объявлены. Возможно, 29 октября Sega и RGG Studio раскроют конкретную дату выхода или покажут игровой процесс. Пока же фанатам остаётся следить за обновлениями и ждать новых подробностей.