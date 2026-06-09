"Своя вселенная": создатель Virtua Fighter Crossroads рассказал, почему игра больше не аркада, а сюжетный боевик

SEGA наконец-то всерьез взялась за возвращение легендарной серии файтингов в новом, абсолютно нестандартном формате. После недавней презентации дебютного трейлера грядущей Virtua Fighter Crossroads на Summer Game Fest 2026 креативный директор проекта Риитиро Ямада дал интервью порталу Automaton, где подробно объяснил беспрецедентный сдвиг жанровой парадигмы: франшиза больше не будет банальным мордобоем, а попытается стать сюжетной ролевой игрой.

Отвечая на вопрос о пропавшей из названия шестерке, ранее проект именовался Virtua Fighter 6, Ямада подчеркнул желание студии полностью оторваться от аркадного наследия прошлого.

«Мы хотим совершить радикальный поворот (crossroad) в серии... Я посчитал, что делать очередную номерную игру будет просто бессмысленно, если она не предложит серьезного и глубокого одиночного опыта, сопоставимого с крупными консольными сюжетными играми современности.

Решение студии наглядно проявилось в масштабах геймдизайна. Авторы подготовили для геймеров гигантский вымышленный юго-восточный азиатский мегаполис Вилласапара — огромную открытую локацию (сопоставимую по размерам с несколькими районами Камурочо из франшизы Yakuza), где четверо абсолютно новых протагонистов будут жить, сражаться и развиваться по мере повествования. Многие фанаты после трейлера заметили сходство с культовой серией серии Shenmue. Комментируя это, Ямада рассмеялся, признавшись, что оригинальная Shenmue когда-то задумывалась именно как «Virtua Fighter RPG» — и поэтому студия не стесняется заимствовать настроение свободного уличного исследования своего древнего шедевра.

Сюжет обещает быть кинематографичным и мрачным. Для написания диалогов разработчики не стали ограничиваться японскими сценаристами: компания специально наняла международных ветеранов в лице знаменитых западных сценаристов Дэвида Хейтера (знакомого всем голоса Солида Снейка) и Брэда Кейна, который занимался написанием лора для Ghost of Tsushima.

И хотя игра делает акцент на огромный синглплеерный сюжетный лор, классический боевой арсенал никуда не пропал — проект всё-таки позиционируется как полноценный файтинг. По словам авторов, классический «чистый 3-кнопочный боевой инстинкт кунг-фу» сохранится, а изучив комбинации ударов ММА/бокса за молодых героев на улицах мегаполиса, игрок сможет выйти в главное меню и моментально опробовать выученные умения в классическом соревновательном PvP-лобби против других реальных людей. Старая гвардия героев вроде Волка и повзрослевшей Пай Чан также интегрирована в лор истории, где им добавили реалистичные мотивы взросления и прожитых лет.

Появление возрожденного симбиоза Shenmue и Yakuza вместе с ярким стелем Street Fighter планируется уже в следующем году. Virtua Fighter Crossroads выйдет 2027 году на ПК и консолях.