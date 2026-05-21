Утечка Virtua Fighter 6 Crossroads раскрыла название и первые кадры игры

В сеть раньше времени утекли первые материалы новой части Virtua Fighter 6 Crossroads. Судя по опубликованному видео, именно такое название получит следующая игра культовой серии файтингов от SEGA.
Ролик оказался коротким и не самого лучшего качества, однако даже этого хватило, чтобы фанаты обратили внимание на главный аспект проекта — анимации. Пользователи уже называют их одними из самых реалистичных и технологичных среди всех современных файтингов. Особенно игроки отмечают физику ударов, реакцию персонажей и общий уровень плавности движений.
В утёкшем видео также мелькают первые кадры игрового процесса и несколько бойцов из стартового ростера. Помимо этого, в трейлере появляются сотрудники команды разработки, рассказывающие о проекте, что дополнительно намекает: запись предназначалась для официального анонса.
Предполагается, что полноценный показ Virtua Fighter 6 Crossroads состоится уже в ближайшие недели. Среди наиболее вероятных площадок называют Summer Game Fest, PlayStation Showcase или турнир EVO 2026, где также будет представлен Virtua Fighter 5 R.E.V.O..
Разработкой новой части занимается Ryu Ga Gotoku Studio — авторы серии Like a Dragon. Судя по первым кадрам, студия делает серьёзную ставку на реализм и кинематографичность боёв.
Мда... а была надежда что будет файтинг, а не просмотр длиннющих автоматических уау анимаций. Проигрывание этих анимаций рушит динамику и импакт же, нет состояния потока из-за них - ОНИ ПРЕРЫВАЮТ ИГРУ.
Могу предположить, что ещё будет мега ульта для снятия 80% хэпэ да и на отдельную кнопачку юхуууу. Чтобы всё было по-честному правда: чтобы пивной обсос мог выйграть на шару хотя бы разочек в год, а то отчаится же бедолажа. Ну и про самых маленьких альфасамцов не забудут - проработают трясущиеся сраки с магазином трусов.
P.s. А если честно классические файтинги это моветон. Жанр родился исходя из ограниченных технических возможностей аркадного железа 80-х. А они до сих пор клепают игры по канону стритфайтера2. Пффф рили? СКАМЕРЫ делают дешёвенький скааааам.
Современное железо и софт позволяют делать файтинг на манер сифу или абсолвер - это должно ДАВНО УЖЕ стать стандартом. В игре должна быть динамическая камера за плечом, во время боя она меняет ракурс для максимального обзора ударов. Должна быть и сюжет и мультиплеер одновременно и на релизе. Арены должны быть размером как в сифу, но с улучшенным взаимодействием с окружением и увеличенной детализацией. Чтобы можно была переиботь столом лампой батареей унитазом котом... Чтобы можно было выломать штахетину ... на максимум это. Количество глупых и идиотских приёмчиков, которые никто никогда в жизни не применит типа тройной сальтухи с ударом жопой - БЫТЬ ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО. Должны быть простые инпуты максимум на три кнопки за кобмо и только то что реально применить, а НЕ белиберда: кия куя хия яяяяяя уааааа!!!! Каким надо быть дауном чтобы сидеть в тренировке и учить двести 10 - ти кнопочных комбо НА ОДНОГО ПЕРСА как теккене!!! Вот это геймплей!! ГЕНИАЛЬНО))) Это геймплей для одарённых.
Должны быть блок и стамина, а парри и контратаки должны выполнятся вручную, а не на автопилоте (да да).
P.S.S. И МОЖЕТ И МОЖЕТ И МОЖЕТ только после всего этого в файтинги начнут играть люди. Не верите? Откройте steamcharts и посмотрите онлайн любого файтинга свежего или древнего - там максимум пару тыщ игроков будет - ЭТО СМЕШНО - ЭТО ЛУЧШЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ЧТО ЖАНР СДОХ.
Блин, я думаю это будет разрывная... Даже в таком ш.качестве выглядит здорово.