Утечка Virtua Fighter 6 Crossroads раскрыла название и первые кадры игры

В сеть раньше времени утекли первые материалы новой части Virtua Fighter 6 Crossroads. Судя по опубликованному видео, именно такое название получит следующая игра культовой серии файтингов от SEGA.

Ролик оказался коротким и не самого лучшего качества, однако даже этого хватило, чтобы фанаты обратили внимание на главный аспект проекта — анимации. Пользователи уже называют их одними из самых реалистичных и технологичных среди всех современных файтингов. Особенно игроки отмечают физику ударов, реакцию персонажей и общий уровень плавности движений.

В утёкшем видео также мелькают первые кадры игрового процесса и несколько бойцов из стартового ростера. Помимо этого, в трейлере появляются сотрудники команды разработки, рассказывающие о проекте, что дополнительно намекает: запись предназначалась для официального анонса.

Предполагается, что полноценный показ Virtua Fighter 6 Crossroads состоится уже в ближайшие недели. Среди наиболее вероятных площадок называют Summer Game Fest, PlayStation Showcase или турнир EVO 2026, где также будет представлен Virtua Fighter 5 R.E.V.O..

Разработкой новой части занимается Ryu Ga Gotoku Studio — авторы серии Like a Dragon. Судя по первым кадрам, студия делает серьёзную ставку на реализм и кинематографичность боёв.