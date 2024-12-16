В сеть утёк первый скриншот новой части культового файтинга Virtua Fighter

Фанаты файтингов были всерьез воодушевлены возвращением легендарной серии 3D-файтингов Virtua Fighter на TGA 2024, где была анонсирована новая часть. Официальных подробностей об игре пока нет, но зато в открытый доступ уже просочилось первое изображение. Скриншот демонстрирует минималистичный интерфейс и обновлённый внешний вид персонажей.

На снимке можно увидеть Акиру, который заметно преобразился — боец выглядит более мускулистым и проработанным, чем когда-либо. Также на скриншоте можно заметить новую деталь — некий метр, расположенный под полоской здоровья. Пока неизвестно, какую роль будет выполнять этот индикатор, но фанаты уже строят предположения. Возможно, это система оглушения или новая механика, которая разнообразит простое использования комбинаций.

Стоит отметить, что фон арены выглядит знакомым и совпадает с ранее показанным трейлером, что добавляет утечке правдоподобности. Пока что SEGA официально не прокомментировала данный скриншот, но ожидание среди игроков уже достигло пика. Игра планируется к выпуску не раньше 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.