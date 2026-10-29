В Virtua Fighter Crossroads появится новый боец Лионель Рафаль - авторы раскрыли детали сюжетной кампании

SEGA и разработчики файтинга Virtua Fighter Crossroads опубликовали анонсирующий трейлер, посвященный новому бойцу — Лионелю Рафалю, который хорошо знаком фанатам серии. Ролик не только демонстрирует боевые приемы персонажа, но и приоткрывает завесу тайны над сюжетным режимом будущей игры от Ryu ga Gotoku Studio.

События проекта развернутся в новом для вселенной мегаполисе под названием Виласапара. Лионель, ранее уже появлялась в прошлых частях Virtua Fighter, в новой части он является молодым и одаренным мастером боевых искусств из крайне обеспеченной семьи, который прибывает в город, преследуя собственные загадочные цели. В показанном фрагменте герой с легкостью одолевает на улице опасного бойца Сиело Салинаса по прозвищу «Парагвайский каратель», добравшегося до полуфинала крупного состязания.

Создатели подчеркивают, что Virtua Fighter Crossroads позиционируется не как ремейк или ностальгическое переиздание, а как полноценная новая ступень эволюции серии. Ключевой особенностью файтинга станет масштабное кинематографичное сюжетное приключение для одного игрока, органично переплетенное с традиционными бескомпромиссными соревновательными поединками один на один.

Разработчики обещают представить обновленный ростер, свежие боевые стили и ранее не исследованные уголки вселенной. Сроки релиза файтинга Virtua Fighter Crossroads будут озвучены позднее.