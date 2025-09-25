Virtua Fighter 6 подарит игрокам новые правила битвы: на TGS 2025 раскрыли особенности файтинга

На сцене Tokyo Game Show 2025 Sega подробно разобрала боевую систему нового проекта серии — New Virtua Fighter Project. Разработчики представили сразу две параллельные схемы правил: классическую Standard (победа нокаутом по шкале здоровья или ринг-аутом, формат — «первые до трёх») и Uprising — совершенно новый сет правил, который «не бонус-режим», а второй опорный столп геймплея. Его идея — динамический перелом инициативы одного из игроков в раунде.

Ключевые механики, показанные на презентации, развивают реализм и читаемость боёв:

Flowguard — новый тип защиты со «стилизованными» уклонениями и парированием. Он расширяет выбор в обороне за пределами обычного блока и связан с последующими контратаками.

Break & Rush — урон копится по сегментам тела (голова, корпус, ноги); при «пробитии» открываются сильные атакующие окна. Важная деталь: состояние сегментов переносится между раундами, добавляя долгосрочную стратегию.

Stunner & Stun Combo — свежая логика комбо от оглушающих ударов без обязательного «джангла в воздухе». Система задумана понятной для новичков, но сохраняет традиционные связки.

В демо можно также заметить реалистичные уклоны, низкие приседания под хай-удары, акцент на ощущении удара и необычную тренировочную арену, которая трансформируется и наглядно демонстрирует элементы окружения (стены, высоты, границы ринга).

Команда подчеркнула, что серия остаётся верна себе, но стремится «перешагнуть рамки привычных файтингов». Управление проектируют с расчётом на геймпад; возможность альтернативной схемы «блок на отвод стика назад» обсуждается как опция, чтобы снизить порог входа для игроков из других дисциплин.

Отдельно напомнили, что первый показ боёв состоялся на EVO в Лас-Вегасе, а на TGS разработчики впервые подробно разложили системы по полочкам и намекнули на дальнейшие показы. Сроки релиза и платформы не объявлены.