Virtua Fighter Crossroads получила официальный трейлер игрового процесса VS Battle

SEGA выпустила официальный трейлер игрового процесса VS Battle для своей грядущей игры серии VF, Virtua Fighter Crossroads. Этот трейлер посвящён режиму VS Battle, традиционному аркадному режиму, где два игрока сражаются друг с другом.

Этот трейлер демонстрирует некоторые игровые механики. Например, мы увидим несколько комбо, захватов и контратак. Во время захватов камера будет меняться, чтобы лучше их показать. Это то, что мы видели почти во всех 3D-файтингах, таких как Tekken.

Разработанная студией Ryu Ga Gotoku Studio, Virtua Fighter Crossroads использует движок Unreal Engine 5. Благодаря использованию Unreal Engine 5, Virtua Fighter Crossroads получит улучшенную анимацию лиц персонажей, улучшенную постобработку и высококачественное освещение.

Virtua Fighter Crossroads обещает улучшить плавный игровой процесс серии. Игра будет включать в себя стильные бои, которые фанаты знают и любят, с ещё большей реалистичностью, выводя стратегическую глубину Virtua Fighter на новый уровень.

Помимо режима VS Battle, в игре будет сюжетный режим. Игроки смогут исследовать большой город, чтобы раскрыть множество побочных историй и заданий, связанных с людьми и местами. Они столкнутся с разнообразными драматическими противостояниями, от многосторонних сражений до напряжённых битв с боссами, органично вплетёнными в повествование.

В настоящее время нет информации о дате выхода Virtua Fighter Crossroads.