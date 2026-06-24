Virtua Fighter Crossroads раскрывает "Legacy" в новом музыкальном клипе - Сиело и городские погони в стиле RGG Studio

SEGA и RGG Studio представили новый AMV, посвящённый персонажу Сиело из Virtua Fighter Crossroads. В ролике впервые звучит полная версия трека «Legacy», написанного El Gran Nael, который ранее был показан лишь фрагментарно в трейлере на The Game Awards.

Видео делает акцент на новом герое серии — Сиело, который проходит путь от уличных тренировок до полноценных боёв с опытными бойцами. В кадре он отрабатывает удары в одиночку, участвует в схватках и демонстрирует навыки рукопашного боя, но при этом, как подчёркивают сцены с участием ветеранов серии, вроде Пай Чана, новичку ещё предстоит доказать своё место среди легенд.

Отдельное внимание уделено постановочным сценам погонь по городским улицам. Сиело перепрыгивает препятствия, уходит от преследования и перемещается по крышам, что заметно перекликается с опытом RGG Studio в создании динамичных экшен-сцен в Yakuza и Judgment.

В ролике также мелькают как новые персонажи, так и знакомые бойцы, включая Хоука. Всё это подчёркивает, что Virtua Fighter Crossroads делает ставку не только на классические поединки, но и на более кинематографичное повествование.

Игра заявлена к выходу в 2027 году, однако точные платформы пока не раскрыты. По словам разработчиков, в проекте будут два основных режима — «Стандартный» и «Восстание», а также полноценный сюжетный режим. Несмотря на амбиции студии, уже сейчас Crossroads выглядит как попытка переосмыслить серию, сохранив её боевую основу и добавив современную постановку и драматургию.