Virtua Fighter возвращается! Первый тизер нового файтинга был представлен на The Game Awards 2024

На церемонии The Game Awards 2024 Sega официально анонсировала возвращение легендарной серии Virtua Fighter. В рамках мероприятия был представлен первый тизер новой части игры, который подтвердил её выпуск на новом поколении аппаратного обеспечения.

Хотя название игры пока не раскрыто, уже известно, что она сохранит классическую боевую механику, которая сделала серию знаменитой, но будет адаптирована к современным технологиям. Разработчики обещают улучшенную графику и новые элементы, отвечающие за развитие киберспортивного аспекта.

Проект находится на ранних стадиях разработки, а более подробную информацию о персонажах, игровых режимах и механике ожидается в будущем. Игра планируется к выпуску не раньше 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.